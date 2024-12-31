На Кубани собрано почти 70 тысяч тонн повреждённого мазутом грунта

Спасатели убрали с кубанского побережья почти 70 тыс. т загрязненного мазутом грунта.

Обнаружены новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег возле пляжа "Высокий берег" до 22 причала. Очищены 7 км береговой линии в Темрюкском районе. Собирают и вывозят загрязненный грунт с 63 км, сообщает МЧС России.

30 декабря стало известно, что в Анапе на отдельных участках пляжей обнаружены повторные выбросы мазута. Речь шла о небольших пластах мазута у берега.