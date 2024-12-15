Два танкера "Волгонефть" терпят бедствие в Керченском проливе

Танкер "Волгонефть", перевозивший более четырех тонн мазута, терпит бедствие в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Во время шторма у танкера оторвало носовую часть. На его борту находятся 13 человек. Они в кормовой части.

Также сообщается, что из 23 членов экипажей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», пострадавших в результате шторма в Керченском проливе, спасены 10 человек, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, 13 моряков остаются в море, причем четверо находившихся в трюме, предположительно, могли погибнуть.