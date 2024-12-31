На Кубани после разлива мазута спасены сотни птиц

В Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута спасены сотни птиц.

Речь идёт об 1 тыс. 686 пернатых. Из них 1 тыс. 300 переданы в центры реабилитации животных в несколько регионов России, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Ранее выяснилось, что всю живность на дне Чёрного моря в районе крушения танкеров убивает мазут. Погибли миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз. Как рассказывали волонтеры, они каждый день находят крабов и рапанов в мазуте. Первых еще можно очистить, но все сложно с рапанами: раковины полностью заполнены мазутом, моллюски сразу гибнут. Со слов экспертов, посчитать погубленных мазутом невозможно, счёт идёт на сотни тысяч особей.