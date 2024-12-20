Shot: Два дельфина найдены погибшими у побережья Анапы из-за разлива мазута

Как минимум два дельфина погибли у побережья Анапы из-за разлива мазута, пишет Shot.

Кроме того, по информации телеграм-канала, в результате загрязнения черноморского побережья погибли уже 17 птиц.

Ранее десятки волонтеров и местных жителей только за один день спасли около десяти дельфинов у станицы Благовещенской, а с Бугазской косы вывезли 40 бакланов.

По последним данным МЧС РФ, в Краснодарском крае после крушения танкеров с нефтепродуктами собрано 3303 тонны загрязненного песка и грунта. В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано 4 тонны нефтесодержащей жидкости.

На месте работают около 6 тысяч спасателей и волонтеров, более 250 единиц техники, уточняет МЧС.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что в ходе крушения танкеров в Керченком проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации.