Ространснадзор установил, что танкеры "Волгонефть" нарушили сезонные ограничения на плавание

Ростехнадзор установил, что оба танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевших крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минтранса.

Кроме того, несколько танкеров, принадлежащих "Волгатранснефть" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. В ведомстве не уточнили о каких именно танкерах идет речь. В Минтрансе добавили, что в настоящий момент подведомственные Минтрансу России организации продолжают очистку акватории Керченского пролива.

"С момента аварии танкеров "Волгонефть" на предмет загрязнения обследовано более 170 кв. км акватории. Устраняя загрязнения выявленных участков, суда подведомственного Росморречфлоту ФГБУ "Морспасслужба" очистили от мазута свыше 24,3 тыс. кв. метров. Фрагменты мазута локализуют с помощью бонов и собирают инструментами и специализированными судами, радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом. Для ликвидации нефтепродуктов использовано 2705 кг нейтрализующего вещества. В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов", - говорится в сообщении.

Также аварийно-спасательные группы сотрудников отрасли очистили 4,8 тыс. кв. метров пляжей и участков берега, собрав около 14,5 тонн нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлено 200 метров боновых заграждений.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае сотрудники МЧС России очищают акваторию и берег от нефтепродуктов. Собранный мазут вывозится для утилизации. В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. В городе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов.

В перспективе регион может остаться без редких краснокнижных птиц. Их пытаются спасать волонтеры. Добавим также, что волонтеры из Анапы пожаловались, что их не пустили на встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. А тем, кто все-таки смог пройти на встречу, запретили снимать видео и задавать вопросы. Люди винят чиновников в халатности. По их словам, техники по-прежнему недостаточно, поэтому вовремя вывозить собранный песок с мазутом не получается.

Губернатор Кубани сообщал, что загрязненный грунт вывозят на специализированные предприятия для утилизации. Проблема в том, что собирают мазут быстрее, чем эти предприятия могут принять. "Совместно с Минприроды и Росприроднадзором приняли решение — в промзоне Анапы сейчас создают временную перевалочную площадку. Сюда будут свозить грунт с пляжей, а отсюда — уже централизованно на предприятия", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.