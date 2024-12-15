В МЧС подтвердили гибель моряка на танкере "Волгонефть 212"

В МЧС России подтвердили гибель моряка при крушении танкера "Волгонефть 212", передает корреспондент Накануне.RU.

"С танкера "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель. Произошел разлив нефтепродуктов. Принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами Морспасслужбы и МЧС России. Создан оперштаб в Ростове-на-Дону на базе АМП Азовского моря. В связи с погодными условиями работа Керченской переправы приостановлена.