Экс-первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова приговорили к 11 годам строгого режима за взятку

Сургутский городской суд вынес приговор бывшему первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексею Шипилову. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год Шипилов, занимая пост первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей от представителя коммерческой управляющей компании. Вознаграждение предназначалось за общее покровительство этой организации.

В ходе разбирательства мера пресечения менялась: сначала Шипилов находился в СИЗО, позже его перевели под домашний арест.

Суд назначил виновному 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф 15 млн рублей. Кроме того, он лишён права занимать подобные должности в течение семи лет.