На побережье Кубани, где велась уборка, фиксируют новые выбросы мазута

Новые очаги выбросов мазута зафиксированы на побережье Кубани практически на всех участках, где велась уборка после крушения двух танкеров. Об этом сообщает оперштаб региона.

"После шторма в зоне ЧС в Анапе обследовано 23 км берега, где фиксировали загрязнения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мониторинговые группы прошли от Лечебного пляжа рядом с Морвокзалом Анапы до пляжей станицы Благовещенской. Зафиксированы загрязнения разного масштаба – от мелких вкраплений до пятен и луж от 3 кв. м. до 50 кв. м.

В оперштабе добавили, что специалисты и волонтеры с раннего утра возобновили уборку прибрежной полосы.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов провел совещание в Анапе по ситуации с загрязнением. По его словам, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров в Керченском проливе может увеличиться в разы - до 200 тысяч тонн.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута. По последним данным МЧС, протяженность берега Черного моря в Краснодарском крае, который необходимо очистить от мазута, составляет 54 км.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что в ходе крушения танкеров в Керченском проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации.