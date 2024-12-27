В Краснодарский край доставлена установка для откачки мазута из затонувших судов

В Краснодарский край на территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы доставлена установка для откачки нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров, сообщает оперативный штаб региона.

Также прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала. В настоящее время проводится разгрузка четырех контейнеров и подготовка оборудования для испытания на берегу.

Ранее на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Сегодня сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков прилетел в Анапу, чтобы лично проконтролировать ликвидацию выброса мазута в Керченском проливе.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.