Режим ЧС введен в Анапе после разлива нефтепродуктов

В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов, сообщает мэрия города.

По поручению губернатора Краснодарского края на месте развернут оперативной штаб. Идет операция по ликвидации последствий. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры, говорится в телеграм-канале мэрии.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в Краснодарском крае - от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с появлением информации о загрязнении прибрежной полосы мазутной смесью в результате ЧП с танкерами. Сегодня в Сети появились кадры, на которых видно, что черная масса покрывает пляжи.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб. 11 пострадавших госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии. Со второго танкера все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.

Танкеры построили в Волгограде. Одному из них уже 55 лет, второму – 51 год. Сообщалось, что они были предназначены для эксплуатации на реках.