"Это долго": глава МЧС потребовал ускорить работу в Керченском проливе

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе должна быть ускорена. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Слова министра прозвучали на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Куренкову доложили о ситуации и степени участия собственников затонувших танкеров в ликвидации последствий ЧС.

Заслушав доклад, глава МЧС потребовал ускорения сроков ликвидации последствий.

"Это долго, до 16 февраля! Не надо тянуть до двух месяцев. Откорректируйте сроки, как это можно ускорить, и доложите результат. Если не хватает людей, средств, специалистов – скажите об этом", - приводит слова Куренкова официальный Telegram-канал МЧС России.

Министр отметил, что угроза утечки мазута в Черное море сохраняется, поэтому работа должна быть продолжена и в праздничные дни.

Ранее сообщалось, что на дне Черного моря в районе крушения танкеров погибли миллионы крабов и медуз. Также появлялась информация, что ликвидации последствий инцидента в Керченском проливе будет присвоен статус федеральной ЧС.