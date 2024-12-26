Кондратьев попросил у Москвы денег на ликвидацию разлива мазута

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к федеральной власти. Причина – просьба дать денег на то, чтобы разобраться с последствиями разлива мазута.

"Обратился к (главе МЧС) Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса", - написал Кондратьев в своём telegram-канале.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.