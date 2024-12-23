В Анапе мешки с мазутом уносит с пляжа обратно в море

В Анапе мешки с мазутом уносит с прибрежной полосы в море, пишет Shot.

В частности, об этом сообщают волонтеры, которые помогают бороться с разливом нефтепродуктов на пляже в Витязево. По их словам, волонтеры собирают мазут вручную, а вот техники недостаточно, поэтому вовремя вывозить грязь не получается и химия опять попадает на песок.

Кроме того, часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе после ЧП с танкерами, может быть повреждена из-за непогоды. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко.

Накануне все очистные работы приостановлены на ночь из-за непогоды. По словам властей, спецтехника работала до поздней ночи, пока позволяли условия. "Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет", - цитирует Нестеренко РИА Новости. Также, по его словам, море, вероятно, выбросит на берег еще мазут.

22 декабря МЧС сообщило, что в Краснодарском крае собрано 17 тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более 39,7 километров береговой линии. Мониторинг побережья увеличился на 37 километров до новороссийского села Мысхако.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, мз танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. По последним данным МЧС, протяженность берега Черного моря в Краснодарском крае, который необходимо очистить от мазута, составляет 54 км.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что в ходе крушения танкеров в Керченком проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации.