На Кубани собрали более 1700 тонн загрязненного грунта после крушения танкеров

С момента начала работ в Краснодарском крае собрано более 1700 т загрязненного песка и грунта.

Как сообщает в Telegram МЧС России, очищено свыше 19,6 км береговой линии. Волонтеры спасли 176 птиц. На месте работают 6 тыс. спасателей и волонтеров, 255 единиц техники. На 20 декабря должны состояться водолазные работы, намечено обследование акватории, а также мониторинг и очистка береговой линии.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что в ходе крушения танкеров в Керченком проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации.