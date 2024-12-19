Путин рассказал о мерах по ликвидации ЧП в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что в ходе крушения танкеров в Керченком проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации.

По словам Путина, работа должна быть разбита на этапы. Первым делом, по мнению Путина, нужно оградить участок, на котором произошел разлив, чтобы не дать возможности расползаться этому пятну. А затем нужно убрать топливо, которое появляется на берегу.

Он также заявил о готовности развернуть дополнительную группировку МЧС, если возникнет такая необходимость

"Часть этого материала, мазута, залегла уже на дно. И где-то в мае это может при других температурах подняться и тоже выбрасываться. И поэтому нужно уже сейчас готовиться и к тому моменту, когда температура воды поднимется. Нужно сейчас уже думать о том, что нам делать с подъёмом. Так или иначе, нужно как-то вытаскивать подзатопленные танкеры на берег. Нужно их укреплять сейчас, чтобы ничего не вытекало, подводить туда полотенце так называемое и вытаскивать эти все танкеры с топливом на берег", — заключил Путин.