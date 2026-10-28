01 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга рассказали, чем займется городское "Попечительство о народной трезвости"

В администрации Екатеринбурга рассказали, чем будет заниматься городское отделение общественно-государственного движения "Попечительство о народной трезвости", о появлении которого было объявлено накануне.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, в среду, 28 октября, прошла учредительная конференция городского отделения движения. Как заявил заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко, создание такого отделения позволит объединить усилия муниципалитета, епархии и общественных организаций в просветительской и профилактической работе.

В проект на 2026-2027 годы вошли различные инициативы. Ожидаются мероприятия в школах и муниципальных учреждениях, распространение научно обоснованных знаний о трезвости.

Планируется профилактика среди детей и молодежи, поддержка людей, желающих преодолеть зависимость, и помощь их семьям. Также движение хочет развивать добровольчество и взаимодействовать с общественными организациями в этой сфере.

Как добавили в мэрии, городское отделение станет частью областного движения "Попечительство о народной трезвости". Отметим, что движение существует на уровне региона с 2008 года и уже работает в ряде городов, однако создать отделение в столице Урала решили только сейчас.

Теги: трезвость, движение, Екатеринбург


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Ранее 27.10.2026 16:00 Мск В Екатеринбурге появится движение "Попечительство о народной трезвости"

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