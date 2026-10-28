30 Октября 2026
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Туризм Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Новый закон, принятый Заксобранием Кубани, защитит туристов от лже-гидов

В ходе сессии парламентарии рассмотрели и поправки в статью 7 Закона "О туристской деятельности в Краснодарском крае". Документ представил первый зампредседателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин, сообщили в пресс-службе ЗСК.

По его словам, законопроект направлен на приведение отдельных положений названного закона в соответствие с Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в части уточнения полномочия регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия по утверждению формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика на основе общих требований, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

По мнению руководителя ЗСК Юрия Бурлачко, работа экскурсовода и гида-переводчика всегда требовала особой ответственности, серьезных коммуникативных навыков и поистине экспертных знаний о территории или отдельно взятой достопримечательности, с которой знакомят туристов.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

"Поэтому роль экскурсоводов в формировании положительного имиджа и Краснодарского края, и страны в целом переоценить довольно сложно. Идея об идентификации человека, профессионально занимающегося экскурсионным обслуживанием, сама по себе не нова. Но сегодня федеральный законодатель серьезно унифицирует и расширяет требования к карточкам экскурсоводов и гидов-переводчиков. Таким образом, прерванная когда-то традиция восстанавливается на новом технологическом уровне, что, безусловно, повысит доверие к представителям профессии, а применительно к Кубани – внесет серьезный вклад в укрепление репутации нашего субъекта, как одного из ведущих туристских регионов страны", – отметил, комментируя принятый в двух чтениях закон, председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

Теги: турист, лже-гид


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