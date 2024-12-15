Один из двух танкеров в Керченском проливе сел на мель, второй лег в дрейф

МЧС России уточнили информацию о ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.

Информация о разливе нефтепродуктов уточняется.

Ведется спасательная операция. На помощь грузовому судну вылетел вертолет МИ-8 со спасателями "Крым-Спас". Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра.

Готовы к реагированию крымские подразделения МЧС России: ГИМС, оперативная группа керченского пожарно-спасательного отряда №3, сотрудники специального морского отряда. Работает оперативный штаб. В ликвидации последствий уже задействованы более 50 специалистов и 11 единиц техники.

По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.