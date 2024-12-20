Утечка мазута обнаружена при обследовании затонувшего танкера "Волгонефть 212"

Водолазы обнаружили небольшую утечку мазута при обследовании затонувшей части танкера "Волгонефть 212". Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

"Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков. На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на черноморском побережье ожидается новый выброс мазута - одно пятно дрейфует в акватории и может добраться до Анапы.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, мз танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.