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Общество Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

На Кубани за оставленный в неположенном месте самокат накажут рублем

Депутаты ЗСК установили штрафы за размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ) вне специально выделенных мест. Соответствующие поправки в региональное законодательство приняли в ходе 89-й сессии кубанского парламента, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях" вступят в силу с 1 марта 2027 года. С содержанием документа участников заседания ознакомил депутат Денис Выпринцев, входящий в состав транспортного комитета Законодательного Собрания.

Нововведения предусматривают административный штраф за размещение СИМ вне специально обозначенных мест, установленных муниципальными нормативными правовыми актами. Сумма взыскания для граждан составит 1 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – 10 тыс. рублей, а для юридических лиц – 100 тыс. рублей.

Аналогичный размер штрафов грозит владельцам средства индивидуальной мобильности, которые не примут меры по освобождению от СИМ территорий общего пользования, не предназначенных для стоянки данного типа транспорта. Период, за который необходимо убрать СИМ, также устанавливается муниципальным правовым актом.

Контроль за исполнением данных норм будет осуществляться органами местного самоуправления.

Комментируя принятые поправки, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что СИМы все активнее интегрируются в общий дорожный поток, становясь наряду с автомобилями и пешеходами его неотъемлемой частью. Так, с 1 марта 2023 года – даты вступления в силу Постановления Правительства, которым внесены изменения в ПДД в части средств индивидуальной мобильности – управляющие СИМами должны соблюдать закрепленные для них правила.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

"Практика показала – неудобства окружающим способна доставлять не только езда с нарушением требований, установленных в отношении электросамокатов и иных подобных устройств, но и оставление данного транспорта на общественных территориях. В последнее время брошенные СИМы у нас можно увидеть где угодно, начиная от клумб, цветников и газонов и заканчивая детскими площадками. Словом, в местах, явно не предназначенных для стоянки средств индивидуальной мобильности. Принятый нами законопроект призван навести порядок в этом вопросе, дисциплинировать самокатчиков и избавить города края от хаотично брошенного "железа", – сказал Юрий Бурлачко.

Напомним, что согласно ПДД РФ, под средством индивидуальной мобильности понимается транспортные средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. К таковым относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные электрические средства.

Теги: самокат, наказание


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