Детсад №72 в Екатеринбурге временно закрыли из-за вспышки норовируса
Академический районный суд Екатеринбурга временно приостановил деятельность МБДОУ детский сад №72 из-за нарушения санитарных норм и вспышки норовируса. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
"Основанием для рассмотрения дела в суде послужил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ – "Нарушение санитарно‑эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений и иных объектов", составленный специалистом Роспотребнадзора", - рассказали в суде.
Все началось с заболевания детей норовирусной инфекцией. Чтобы установить причины, специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, по результатам которого были зафиксированы следующие нарушения:
- Нарушения в холодильном оборудовании: на полках имеются следы загрязнений и дефекты покрытия;
- Использование неисправного инвентаря: в овощном и мясо-рыбном цехах применялись разделочные доски с трещинами, сколами и зазубринами;
- Отсутствие маркировки: на пяти поварешках для раздачи пищи не было маркировки и мерной метки;
- Нарушение условий хранения: на коробке с яйцами в холодильнике отсутствовала информация об условиях хранения и сроках годности продукта.
Нарушения показали, что в организации санитарного режима детсада произошел сбой, который создавал реальную угрозу дальнейшего распространения инфекционного заболевания среди детей и персонала.
Суд признал МБДОУ детский сад №72 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Учреждение закрыли на 30 суток. Постановление передано для исполнения и контроля в службу судебных приставов.
При этом, в случае устранения выявленных нарушений детский сад может обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления деятельности.