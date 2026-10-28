Детсад №72 в Екатеринбурге временно закрыли из-за вспышки норовируса

Академический районный суд Екатеринбурга временно приостановил деятельность МБДОУ детский сад №72 из-за нарушения санитарных норм и вспышки норовируса. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

"Основанием для рассмотрения дела в суде послужил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ – "Нарушение санитарно‑эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений и иных объектов", составленный специалистом Роспотребнадзора", - рассказали в суде.

Все началось с заболевания детей норовирусной инфекцией. Чтобы установить причины, специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, по результатам которого были зафиксированы следующие нарушения:

Нарушения в холодильном оборудовании: на полках имеются следы загрязнений и дефекты покрытия;

Использование неисправного инвентаря: в овощном и мясо-рыбном цехах применялись разделочные доски с трещинами, сколами и зазубринами;

Отсутствие маркировки: на пяти поварешках для раздачи пищи не было маркировки и мерной метки;

Нарушение условий хранения: на коробке с яйцами в холодильнике отсутствовала информация об условиях хранения и сроках годности продукта.

Нарушения показали, что в организации санитарного режима детсада произошел сбой, который создавал реальную угрозу дальнейшего распространения инфекционного заболевания среди детей и персонала.

Суд признал МБДОУ детский сад №72 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Учреждение закрыли на 30 суток. Постановление передано для исполнения и контроля в службу судебных приставов.

При этом, в случае устранения выявленных нарушений детский сад может обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления деятельности.