В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов

В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов, сообщили Накануне.RU в Росморречфлоте.

"Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту судов – команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В настоящий момент принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами Морспасслужбы и МЧС России. Создан оперштаб в Ростове-на-Дону на базе АМП Азовского моря. В связи с погодными условиями работа Керченской переправы приостановлена.