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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга предупредили о повышении проезда в общественном транспорте

В Екатеринбурге в очередной раз могут поднять стоимость проезда в общественном транспорте. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности заместителя главы города Николай Вахлов.

Как заявил он на сегодняшнем брифинге, власти уральской столицы общаются с коллегами из других регионов по поводу стоимости проезда. По словам чиновника, на данный момент в Екатеринбурге она останется прежней.

"Смотрим, какая в стране в целом инфляция, расчеты ведем. Пока на уровне того, что есть у нас – 42 рубля – держим. Но в какой-то момент, думаю, возникнет вопрос, что будем повышать проезд", - признался Николай Вахлов.

В качестве причин такого решения и.о. вице-мэра назвал рост цен.

"Возьмем даже одну позицию – топливо. Сейчас у нас много автобусов начинают ходить на газовом топливе, оно всегда было дешевле. Но, к сожалению, учитывая резонанс с дизельным топливом в этом году газ значительно подрос в цене. Уже за счет этого произошел скачок. Ну и заработные платы мы пытаемся удержать на уровне рынка, чтобы персонал шел, и мы могли выполнять ту транспортную работу, которая необходима для города", - добавил Вахлов.

Он также уточнил, что в случае повышения стоимости проезда вопрос об увеличении цены проездного будет рассматриваться отдельно.

Напомним, с 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Екатеринбурга резко выросла до 42 рублей – вместо прежних 33 рублей. В мэрии ссылались на Региональную энергетическую комиссию, которая и приняла такое решение. Тогдашний глава города Алексей Орлов называл повышение "вынужденной мерой".

Незадолго до этого для всех школьников Екатеринбурга сделали бесплатный проезд в общественном транспорте. Утверждалось, что такого нет ни в одном городе России.

Теги: проезд, повышение, транспорт, Вахлов, заявление, мэрия, Екатеринбург


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