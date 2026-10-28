12-летняя школьница подожгла АЗС и машину полиции в Башкирии

12-летняя школьница подожгла АЗС и машину полиции по указанию неизвестного в Башкирии. Девочку задержали, она передана в следственные органы для дальнейшего разбирательства, сообщили в МВД по республике.

По предварительным данным, 23 октября вечером учащаяся одного из учебных заведений Ишимбая приехала в Салават. Там она сначала подожгла автозаправочную станцию, а после этого - служебный автомобиль полиции. В результате возгораний никто не пострадал.

После задержания девочка пояснила, что действовала под влиянием неустановленных лиц. Она рассказала, что аферисты запугивали ее возбуждением уголовного дела против родителей в случае, если она не будет выполнять их указания.

Ранее в Екатеринбурге 17-летний юноша по указке кураторов устроил поджог топливораздаточной колонки АЗС. Все началось со знакомства подростка с девушкой в социальной сети. После поджога молодой человек был задержан. Расследуется уголовное дело о диверсии.