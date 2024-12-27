Краснодарские спасатели и волонтеры за сутки вывезли с пляжа Анапы 140 кубометров мусора

В Краснодарском крае продолжается работа по ликвидации выбросов нефтепродуктов на побережье в Анапе и Темрюкском районе, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона.

Волонтерами, спасателями и спецслужбами собрано уже 37 тысяч тонн загрязненного грунта. Оттуда вывезли 33,5 тысячи тонн замазученного песка. Сегодня в этой работе были задействованы почти 8 тысяч человек.

Федеральные ведомства доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, сейчас налаживают оборудование, проводят испытания на берегу.

За сутки было очищено 0,4 км пляжа. В работе задействовали 104 человека и 17 единиц техники, вывезя 140 кубометров мусора, что составляет семь самосвалов.

С начала работ 18 декабря уже очищено 7,6 км береговой линии, а общий объем вывезенного мусора достиг 240 кубометров, эквивалентно 120 самосвалам. На данный момент на пляжах Анапы трудятся более пяти тысяч человек и 350 единиц техники, продолжающих борьбу с последствиями экологической катастрофы.