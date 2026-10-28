В России хотят сделать ядерную медицину доступнее

Вице‑премьер Татьяна Голикова заявила, что власти намерены расширить доступ россиян к методам ядерной медицины. По ее словам, это поможет улучшить медпомощь и укрепить независимость страны в этой технологической сфере. Заявление прозвучало на первом заседании межведомственной рабочей группы - она будет координировать развитие ядерных технологий в здравоохранении.

Голикова подчеркнула: главная задача - не просто развивать науку, а реально доводить новые технологии до пациентов. Нужно выстроить стабильную работу отрасли и меньше зависеть от внешних решений. Слова вице‑премьера опубликовали на сайте правительства РФ.

По оценке Голиковой, ядерная медицина - одно из самых перспективных направлений в здравоохранении: она быстро развивается и остается очень востребованной. Такие технологии помогают раньше находить болезни и точнее лечить тяжелые заболевания - например, рак, болезни сердца и сосудов, неврологические нарушения. Развитие собственных решений в этой сфере может заметно продлить активную жизнь людей и сделать ее качественнее.