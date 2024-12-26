Семья погибшего моториста пермского танкера "Волгонефть 212" получит два миллиона рублей

Семья погибшего моториста экипажа "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе, получит 2 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Государственной инспекции труда Пермского края.

Заместитель руководителя Государственной инспекции по охране труда в Пермском крае Павел Бахтагареев отметил, что во время расследования были установлены нарушения трудового законодательства. В частности для экипажа танкера не проводили обучение по охране труда, обучение по оказанию первой медицинской помощи.

За это компания "Кама шиппинг" привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

В целях всесторонней проверки деятельности в отношении ООО "Кама шиппинг" Пермской транспортной прокуратурой организовано проведение надзорного мероприятия с привлечением в качестве специалиста должностного лица Государственной инспекции труда в Пермском крае.