Площадь загрязнения мазутом береговой линии на Кубани увеличилась до 54 км

Протяженность берега Черного моря в Краснодарском крае, который необходимо очистить от мазута, составляет 54 км, сообщает МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в Анапе необходимо очистить 44 км береговой линии, в Темрюкском районе - 10 км.

Кроме того, сообщается, что волонтеры спасли 256 птиц.

Ранее в ГУМЧС Кубани заявляли, что работы по очистке после крушения танкеров ведутся на 49 км черноморского побережья.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, мз танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

Глава региона Вениамин Кондратьев считает, что на сбор нефтепродуктов с пляжей после разлива топлива из-за крушения танкеров может уйти около месяца. "Но дальше, мы должны все понимать, процесс не остановится, потому что периодически море будет все время выбрасывать и выбрасывать нефтепродукты", - сказал Кондратьев телеканалу "Звезда".