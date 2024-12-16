Из поврежденных танкеров в Керченском проливе вытекли 3,7 тысячи тонн мазута

Из танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", потерпевших крушение в Керченском проливе, вытекло в Черное море около 3700 тонн мазута. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что это предварительные оценки. Источник добавил, что большая часть нефтепродуктов, находившихся на борту танкеров, не попала в море.

Как сообщали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот), танкеры в общей сложности перевозили более 8 тысяч тонн мазута.

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб. 11 пострадавших госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии. Со второго танкера все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.

Отмечается, что волны в Керченском проливе в воскресенье достигали девяти метров. Скорость ветра превышала 20 м/с. Одна из версий крушения — ошибка экипажа.