16 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Уголовную статью о крушении танкера в Черном море переквалифицировали на более тяжкую

Статью о крушении танкера "Волгонефть-212" в Черном море Следственный комитет (СК) переквалифицировал на более тяжкую. Теперь следователи будут расследовать дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".

Как сообщили в Следственном управлении СК России по республике Крым и Севастополю, это связано с тем, что один моряк во время крушения погиб.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии в Керченском проливе. Следствие должно оценить действия экипажа в сложных погодных условиях, а также проверить судовладельцев: на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.

Ранее сообщалось, что пермская компания "Кама шиппинг" и московская компания "Волгатранснефть" являются владельцами потерпевших крушение в Керченском проливе во время шторма судов.

ООО "Кама шиппинг" является владельцем танкера "Волгонефть-212", в качестве перевозчика выступает ООО "Стаксель". ЗАО "Волгатранснефть" одновременно владеет и является перевозчиком судна "Волгонефть-239", сообщает ТАСС.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб.

11 пострадавших госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии. Одна из версий крушения — ошибка экипажа.

Отмечается, что волны в Керченском проливе в воскресенье достигали девяти метров. Скорость ветра превышала 20 м/с.

Как сообщали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот), танкеры в общей сложности перевозили более 8 тыс. тонн мазута. В результате произошел разлив нефтепродуктов.

Морспасслужба и МЧС России принимают меры по ликвидации.

Росприроднадзор проводит замеры на месте аварий. В случае большого ущерба природе владельцам судов придется заплатить большой штраф.

Как пояснил "Известиям" член экспертного совета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания Красноярского края Сергей Михайлюта, любое загрязнение водных объектов нефтепродуктами вызывает угрозу для водоплавающих птиц.

Чтобы не было последствий, сначала нужно максимально собрать с поверхности загрязненную воду.

"На большой площади это невозможно, всё равно останется маленькая пленка", — сказал эксперт.

По его словам, в месте разлива размещают сорбент, который впитывает мельчайшие загрязнения. Также есть специальные нефтеловушки, которые позволяют быстро очистить акваторию. Михайлюта добавил, что сроки восстановления экологической ситуации в Керченском проливе неизвестны.

Эксперты говорят, что мазут может повлиять на весь водно-биологический ресурс, который питает живые организмы. И, возможно, придется чистить дно.

Михаил Мишустин по поручению Президента создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев.

Танкеры построили в Волгограде. Одному из них уже 55 лет, второму – 51 год.

Теги: волгонефти, танкер


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Ранее 16.12.2024 04:00 Мск Названы владельцы потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров
Ранее 15.12.2024 19:35 Мск МЧС: эвакуация экипажа танкера "Волгонефть 239" приостановлена
Ранее 15.12.2024 19:04 Мск Один из пострадавших членов экипажа танкера "Волгонефть-212" находится в тяжелом состоянии
Ранее 15.12.2024 15:45 Мск Следком переквалифицировал уголовное дело на более тяжкое из-за гибели моряка при крушении танкера
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Ранее 15.12.2024 14:25 Мск Baza: один моряк погиб при крушении танкеров в Керченском проливе
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Ранее 15.12.2024 12:43 Мск Два танкера "Волгонефть" терпят бедствие в Керченском проливе

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