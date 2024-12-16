Уголовную статью о крушении танкера в Черном море переквалифицировали на более тяжкую

Статью о крушении танкера "Волгонефть-212" в Черном море Следственный комитет (СК) переквалифицировал на более тяжкую. Теперь следователи будут расследовать дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".

Как сообщили в Следственном управлении СК России по республике Крым и Севастополю, это связано с тем, что один моряк во время крушения погиб.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии в Керченском проливе. Следствие должно оценить действия экипажа в сложных погодных условиях, а также проверить судовладельцев: на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.

Ранее сообщалось, что пермская компания "Кама шиппинг" и московская компания "Волгатранснефть" являются владельцами потерпевших крушение в Керченском проливе во время шторма судов.

ООО "Кама шиппинг" является владельцем танкера "Волгонефть-212", в качестве перевозчика выступает ООО "Стаксель". ЗАО "Волгатранснефть" одновременно владеет и является перевозчиком судна "Волгонефть-239", сообщает ТАСС.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб.

11 пострадавших госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии. Одна из версий крушения — ошибка экипажа.

Отмечается, что волны в Керченском проливе в воскресенье достигали девяти метров. Скорость ветра превышала 20 м/с.

Как сообщали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот), танкеры в общей сложности перевозили более 8 тыс. тонн мазута. В результате произошел разлив нефтепродуктов.

Морспасслужба и МЧС России принимают меры по ликвидации.

Росприроднадзор проводит замеры на месте аварий. В случае большого ущерба природе владельцам судов придется заплатить большой штраф.

Как пояснил "Известиям" член экспертного совета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания Красноярского края Сергей Михайлюта, любое загрязнение водных объектов нефтепродуктами вызывает угрозу для водоплавающих птиц.

Чтобы не было последствий, сначала нужно максимально собрать с поверхности загрязненную воду.

"На большой площади это невозможно, всё равно останется маленькая пленка", — сказал эксперт.

По его словам, в месте разлива размещают сорбент, который впитывает мельчайшие загрязнения. Также есть специальные нефтеловушки, которые позволяют быстро очистить акваторию. Михайлюта добавил, что сроки восстановления экологической ситуации в Керченском проливе неизвестны.

Эксперты говорят, что мазут может повлиять на весь водно-биологический ресурс, который питает живые организмы. И, возможно, придется чистить дно.

Михаил Мишустин по поручению Президента создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев.

Танкеры построили в Волгограде. Одному из них уже 55 лет, второму – 51 год.