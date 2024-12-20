На Кубани очищено свыше 26 километров береговой линии

На Кубани очищено свыше 26 километров береговой линии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

С начала работ собрано 4192,3 тонны загрязненного песка и грунта, обследовано 24 квадратных километра акватории.

В порту "Анапа" собрано четыре тонны нефтеводяной смеси.

В зоне затопления носовой части "Волганефть-212": обработано сорбентом 7 500 квадратов, собрано 10 тонн нефтеводяной смеси. На месте работают 6 081 человек и 311 единиц техники.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, мз танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.