Названы владельцы потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров

Пермская компания "Кама шиппинг" и московская компания "Волгатранснефть" являются владельцами потерпевших крушение в Керченском проливе во время шторма судов.

ООО "Кама шиппинг" является владельцем танкера "Волгонефть-212", в качестве перевозчика выступает ООО "Стаксель". ЗАО "Волгатранснефть" одновременно владеет и является перевозчиком судна "Волгонефть-239", сообщает ТАСС.

15 декабря в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб.