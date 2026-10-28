В Березниках приняли новые льготы для семей участников СВО

В Березниках приняли новые льготы для семей участников СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Депутаты местной думы приняли решение о снижении на 50% платы за группы продленного дня в школах. Планируется, что данной мерой поддержки воспользуются 125 детей из семей участников СВО.

Кроме того, депутаты расширили список семей, освобожденных от родительской платы в детских садах. Муниципальную льготу распространили на вернувшихся домой участников СВО, а также участников боевых действий в приграничных регионах.