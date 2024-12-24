Песков: Вводить федеральный режим ЧС из-за разлива мазута в Черном море не планируется

Введение федерального режима ЧС из-за экологической катастрофы в Черном море пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах", - сказал он.

Представитель Кремля добавил, что ситуация с разливом топлива остается в сфере внимания президента.

"Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий", - приводит слова Пескова РИА Новости.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что в ходе крушения танкеров в Керченском проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации. Путин также заявил о готовности развернуть дополнительную группировку МЧС, если возникнет такая необходимость.