Пятна мазута после крушения танкеров дошли до Новороссийска

Пятна мазута на черноморском побережье достигли Новороссийска.

"Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Всего обследовано около 220 километров черноморского побережья Краснодарского края.

Сегодня краевой режим ЧС был объявлен в Краснодарском крае, где не прекращается выброс нефтепродуктов на побережье. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.