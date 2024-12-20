На Кубани 45 га природного парка "Анапская пересыпь" загрязнены нефтепродуктами

В Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов остаются загрязнёнными более 45 га территории природного парка "Анапская пересыпь".

Нефтепродукты находятся как в виде рассеянных пятен, так и образуют сплошные участки загрязнения, сообщает министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что при крушении танкеров в Керченском проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации.