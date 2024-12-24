Бастрыкин потребовал возбудить дело после сообщений о плохой уборке мазута в Анапе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточных мерах по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Как уточняется, в комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России размещены обращения о непринятии мер к ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе. По словам подписчиков, уборка мазута в границах береговой линии осуществляется якобы лишь неравнодушными гражданами, спецтехника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован. Также отмечается, что 22 декабря из-за шторма емкости с нефтепродуктами, складирование которых осуществлялось на пляжах, вновь попали в море.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка.

Ранее волонтеры из Анапы пожаловались, что их не пустили на встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. А тем, кто все-таки смог пройти на встречу, запретили снимать видео и задавать вопросы.

Напомним, волонтеры участвуют в уборке прибрежной линии на Кубани после крушения танкеров в Керченском проливе. Накануне сообщалось, что собранные добровольцами мешки с мазутом уносит обратно в море из-за шторма. Люди винят чиновников в халатности. По их словам, техники по-прежнему недостаточно, поэтому вовремя вывозить собранный песок с мазутом не получается.

Губернатор Кубани сообщал, что загрязненный грунт вывозят на специализированные предприятия для утилизации. Проблема в том, что собирают мазут быстрее, чем эти предприятия могут принять. "Совместно с Минприроды и Росприроднадзором приняли решение — в промзоне Анапы сейчас создают временную перевалочную площадку. Сюда будут свозить грунт с пляжей, а отсюда — уже централизованно на предприятия", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.