На Кубани нефтепродукты вынесло на берег на десятки километров после ЧП с танкерами

Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в Краснодарском крае - от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута", - написал он в своем телеграм-канале.

По поручению губернатора экстренно развернуты оперативные штабы в двух муниципалитетах.

На месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. При необходимости количество сил и средств будет увеличено, добавил Кондратьев.

Ранее Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с появлением информации о загрязнении прибрежной полосы мазутной смесью в результате ЧП с танкерами. Сегодня в Сети появились кадры, на которых видно, что черная масса покрывает пляжи.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб. 11 пострадавших госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии. Со второго танкера все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.

Танкеры построили в Волгограде. Одному из них уже 55 лет, второму – 51 год. Сообщалось, что они были предназначены для эксплуатации на реках.