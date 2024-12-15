МЧС: эвакуация экипажа танкера "Волгонефть 239" приостановлена

Эвакуация экипажа танкера "Волгонефть 239" приостановлена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Причиной приостановки спасательной операции стали погодные условия. В ведомстве сообщили, что находятся на постоянной связи с экипажем. На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения.

Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности.

Дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. 14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация.

Напомним, сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб.