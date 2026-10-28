Россия и Африка: Путин назвал главные направления сотрудничества

На форуме "Россия - Африка" Владимир Путин рассказал, как Россия планирует развивать отношения с континентом. Президент заявил, что время, когда судьбу целых континентов решал узкий круг государств, ушло навсегда. При этом, по словам Путина, некоторые западные страны стараются снова загнать африканские государства в долговую зависимость и по-прежнему хотят получать большую выгоду за счет других.

Россия, в свою очередь, не собирается просто забирать ресурсы из Африки - вместо этого страна хочет помогать развивать переработку сырья прямо на месте. Важное место занимает сотрудничество в продовольственной сфере: Россия готова активнее поставлять продукты в страны Африки и одновременно закупать у них сельскохозяйственную продукцию. Еще Россия предлагает партнерам свои технологические наработки в госуправлении - в стране уже выстроили современную систему с использованием цифровых решений.

Есть успехи и в гуманитарной сфере: с 2020 года число африканских студентов в российских вузах выросло в полтора раза. Россия также продолжит помогать Африке в здравоохранении - в том числе планирует наладить на континенте выпуск российских лекарств и вакцин. Это должно сделать медицинскую помощь доступнее и надежнее.