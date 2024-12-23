Губернатор: Мазут на побережье Кубани уберут до 1 февраля, максимум - до 1 марта

Мазут, выброшенный на побережье Краснодарского края, планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, необходимо убрать с поверхности песка пляжей нефтепродукты, чтобы "в случае температуры они не просочились вниз и потом не пришлось делать работу в три раза больше".

Губернатор сообщил, что загрязненный грунт вывозят на специализированные предприятия для утилизации. Проблема в том, что собирают мазут быстрее, чем эти предприятия могут принять.

"Совместно с Минприроды и Росприроднадзором приняли решение — в промзоне Анапы сейчас создают временную перевалочную площадку. Сюда будут свозить грунт с пляжей, а отсюда — уже централизованно на предприятия", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов провел совещание в Анапе по ситуации с загрязнением. По его словам, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров в Керченском проливе может увеличиться в разы - до 200 тысяч тонн.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута. По последним данным МЧС, протяженность берега Черного моря в Краснодарском крае, который необходимо очистить от мазута, составляет 54 км.