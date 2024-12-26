Глава Крыма: Последствиям крушения танкеров на Кубани присвоят статус федеральной ЧС

Ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе будет присвоен статус федеральной ЧС. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, соответствующие поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным.

"Будут выделены федеральные средства на решение этого вопроса", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

Ранее на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Сегодня сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков прилетел в Анапу, чтобы лично проконтролировать ликвидацию выброса мазута в Керченском проливе.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.