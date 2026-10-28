Парламентарии Кубани проанализировали ход исполнения законодательства о торговой деятельности

Сегодня на 89-м очередном пленарном заседании ЗСК депутаты приняли постановление об эффективности реализации законодательства Краснодарского края в области торговой деятельности. Проект документа внес на рассмотрение комитет кубанского парламента по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку, сообщили в пресс-службе ЗСК.

По актуальному вопросу доложил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный. По его словам, торговля - одна из ключевых отраслей экономики Краснодарского края, которая развивается несмотря на непростую экономическую ситуацию, без прямой государственной поддержки. Она, как было уточнено, обеспечивает товарами жителей и гостей региона, создает рынок сбыта для местных производителей и формирует значительные бюджетные поступления.

Так, в 2025 году оборот розничной торговли достиг почти 3 трлн рублей с ростом 5% к предыдущему году. Налоговые отчисления составили 38,6 млрд рублей с ростом 40%. В текущем году поступления от предприятий торговли уже превысили 33 млрд рублей, рост - 8%. Докладчик особо обратил внимание на то, что за этими цифрами - масштаб отрасли и ее вклад в занятость. На Кубани работает свыше 50 тысяч торговых объектов, на которых трудятся более 600 тысяч человек.

Выступающий подробно рассказал о продвижении местной продукции, для чего в крае действует порядка 7 тысяч нестационарных торговых объектов, около тысячи рынков и ярмарок. Особой популярностью, как прозвучало, пользуются ярмарки выходного дня, количество которых значительно увеличено в новых микрорайонах. Торговые места предоставляются владельцам ЛПХ и представителям крестьянских фермерских хозяйств.

Профильному департаменту совместно с органами местного самоуправления рекомендовано усилить работу по увеличению количества этих ярмарок и улучшению качества оказываемых услуг. Также муниципальным образованиям необходимо продолжить уделять больше внимания благоустройству территорий торговых точек.

Комментируя рассмотренный вопрос, председатель ЗСК отметил, что реализуемая сегодня на Кубани торговая политика выступает в качестве одного из важнейших инструментов регулирования краевой экономики. При этом работа органов власти в данном направлении, по мнению Юрия Бурлачко, выстроена последовательно с учетом региональной специфики и традиционно включает в себя поддержку местных производителей, насыщение рынка и создание условий для малого бизнеса.

В то же время эффективность предпринимаемых в крае мер по совершенствованию торговой деятельности будет максимальной, считает председатель ЗСК, только в случае комплексного подхода к устранению существующей в отрасли проблематики как путем точечного решения отдельных вопросов, так и за счет внесения изменений в нормативную правовую базу.

"Поправки в действующее профильное краевое законодательство, отмечу, неоднократно становились предметом обсуждения на пленарных заседаниях кубанского парламента. Последний раз - в июле этого года, когда мы приняли закон, реализующий право Краснодарского края как субъекта РФ устанавливать требование о включении нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках в утвержденную органами местного самоуправления схему размещения НТО. В самом постановлении приведены исчерпывающие данные о текущем состоянии кубанской торговли по каждому из направлений. А содержащиеся в нем рекомендации призваны скорректировать курс, которого придерживается отрасль, и сделать ее еще успешнее", - подчеркнул по итогам рассмотрения вопроса Юрий Бурлачко.