Морспасслужба: Новых утечек мазута из танкеров "Волганефть" нет

Водолазы Морспасслужбы обследовали затонувшие части танкеров "Волганефть". В результате исследования стало ясно, что новых утечек мазута нет.

Все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно идет подготовка установки по откачке нефтепродуктов из затонувших судов. Её доставили в Новороссийск, смонтировали, проверили работоспособность, сообщает оперштаб Кубани.

Ранее выяснилось, что всю живность на дне Чёрного моря в районе крушения танкеров убивает мазут. Погибли миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз. Как рассказывали волонтеры, они каждый день находят крабов и рапанов в мазуте. Первых еще можно очистить, но все сложно с рапанами: раковины полностью заполнены мазутом, моллюски сразу гибнут. Со слов экспертов, посчитать погубленных мазутом невозможно, счёт идёт на сотни тысяч особей.