Один из пострадавших членов экипажа танкера "Волгонефть-212" находится в тяжелом состоянии

Среди пострадавших членов экипажа танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение вблизи Керченского пролива, трое жителей Пермского края. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Все уже доставлены в городскую больницу Анапы и находятся под наблюдением врачей. Один моряк находится в тяжелом состоянии. При необходимости его госпитализируют в краевую больницу Краснодара. Махонин поручил медикам Пермского края находится на связи с коллегами из Краснодара и оказывать им всю необходимую помощь.

В пресс-службе МЧС России сообщили Накануне.RU, что связь с экипажем танкера "Волгонефть 239" поддерживается. Дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. 14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация.

Напомним, сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб.