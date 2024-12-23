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Фото: телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева / t.me/kondratyevvi

Объем загрязненного мазутом грунта на Кубани может увеличиться с 14 до 200 тысяч тонн

Объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров в Керченском проливе может увеличиться до 200 тысяч тонн. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов на совещании в Анапе. Его фрагменты показал телеканал "Звезда".

"По тем прогнозам [относительно] топлива мазутного, которое будет выносить на берег, [объем] загрязненного грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн", - сказал Козлов.

"Мы сейчас говорим о 14 тысячах тонн, на сегодняшние сутки", - отметил он.

Министр также пообещал проверить, достаточно ли площадок для утилизации земли, загрязненной топливом.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута. По последним данным МЧС, протяженность берега Черного моря в Краснодарском крае, который необходимо очистить от мазута, составляет 54 км.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" сказал, что в ходе крушения танкеров в Керченском проливе в море вытекло почти 40% находившегося в них топлива. Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий крушения и докладывают ему о ситуации.

Теги: мазут, грунт, козлов, танкеры, кубань


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