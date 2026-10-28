В Заксобрании Кубани подвели итоги развития виноградарства и виноделия за трехлетку

Одно из принятых на пленарном заседании постановлений было посвящено развитию важнейших для регионального АПК направлений - виноградарству и виноделию. О достигнутых за последние три года результатах в отрасли депутатов проинформировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Сейчас, по данным возглавляемого им ведомства, выращиванием винограда и производством вина занимаются 343 хозяйствующих субъекта. Общая площадь плантаций в регионе по состоянию на начало этого года составляла более 34 тыс. гектаров, что на 2,3 тыс. га больше показателей двухлетней давности.

Положительную динамику демонстрирует и объем собираемого урожая. Так, прошлогодний результат стал рекордным для Кубани - плантации дали пости 310 тыс. тонн винограда.

Подробно глава краевого Минсельхоза остановился на проводимой в субъекте работе по расширению сети виноградных питомников, уточнив, что их суммарная годовая мощность составляет 8,2 млн штук саженцев.

Отдельно министр доложил и о перспективах виноделия в регионе. В 2025 году занятые в этом сегменте предприятия произвели 26 млн декалитров вина. В своем выступлении он рассказал также о господдержке отрасли и организации на территории края специализированных ярмарок.

Комментируя принятое постановление, председатель ЗСК отметил, что перспективы виноградарства и виноделия - один из приоритетов нынешней федеральной экономической повестки.

Развивая тему, он напомнил, что серьезный рывок отрасль совершила за последнее десятилетие. При этом, уточнил руководитель Заксобрания, мощным катализатором ее развития стал вызвавший в свое время резонанс запрет на использование импортного виноматериала. По мнению Юрия Бурлачко, несмотря на очевидную динамику в одном из ключевых направлений краевого АПК, на сегодняшний день регион пока не вышел по ряду критериев на производственные показатели советского периода.

"В полной мере раскрыть возможности отрасли, задействуя для этого имеющийся потенциал - наша главная задача. Своей актуальности она не потеряет ни сегодня, ни завтра, в том числе и при нынешнем серьезном уровне господдержки наших виноградарей и виноделов, превысившей в 2026 году 900 млн рублей. Безусловно, поводы для оптимизма в плане дальнейшего развития отрасли у нас есть: расширяется сеть виноградных питомников; растет конкуренция среди производителей вин, что, в свою очередь, работает на поддержание высокого качества данной продукции; инвесторы вкладываются в крупные проекты. Вместе с тем очевидно, что движение вперед требует устранения помех на выбранном пути. Поэтому все наши усилия - и власти, и бизнеса — должны быть направлены в первую очередь на это. Прежде всего - на вовлечение в оборот неиспользуемых сейчас виноградопригодных земель, которых в крае порядка 50 тыс. гектаров. И на решение кадрового дефицита в отрасли, который частично компенсирует Кубанский государственный аграрный университет, готовя в своих стенах соответствующих специалистов", - обозначил свою точку зрения Юрий Бурлачко.