30 Октября 2026
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Экономика Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

В Заксобрании Кубани подвели итоги развития виноградарства и виноделия за трехлетку

Одно из принятых на пленарном заседании постановлений было посвящено развитию важнейших для регионального АПК направлений - виноградарству и виноделию. О достигнутых за последние три года результатах в отрасли депутатов проинформировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Сейчас, по данным возглавляемого им ведомства, выращиванием винограда и производством вина занимаются 343 хозяйствующих субъекта. Общая площадь плантаций в регионе по состоянию на начало этого года составляла более 34 тыс. гектаров, что на 2,3 тыс. га больше показателей двухлетней давности.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Положительную динамику демонстрирует и объем собираемого урожая. Так, прошлогодний результат стал рекордным для Кубани - плантации дали пости 310 тыс. тонн винограда.

Подробно глава краевого Минсельхоза остановился на проводимой в субъекте работе по расширению сети виноградных питомников, уточнив, что их суммарная годовая мощность составляет 8,2 млн штук саженцев.

Отдельно министр доложил и о перспективах виноделия в регионе. В 2025 году занятые в этом сегменте предприятия произвели 26 млн декалитров вина. В своем выступлении он рассказал также о господдержке отрасли и организации на территории края специализированных ярмарок.

Комментируя принятое постановление, председатель ЗСК отметил, что перспективы виноградарства и виноделия - один из приоритетов нынешней федеральной экономической повестки.

Развивая тему, он напомнил, что серьезный рывок отрасль совершила за последнее десятилетие. При этом, уточнил руководитель Заксобрания, мощным катализатором ее развития стал вызвавший в свое время резонанс запрет на использование импортного виноматериала. По мнению Юрия Бурлачко, несмотря на очевидную динамику в одном из ключевых направлений краевого АПК, на сегодняшний день регион пока не вышел по ряду критериев на производственные показатели советского периода.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

"В полной мере раскрыть возможности отрасли, задействуя для этого имеющийся потенциал - наша главная задача. Своей актуальности она не потеряет ни сегодня, ни завтра, в том числе и при нынешнем серьезном уровне господдержки наших виноградарей и виноделов, превысившей в 2026 году 900 млн рублей. Безусловно, поводы для оптимизма в плане дальнейшего развития отрасли у нас есть: расширяется сеть виноградных питомников; растет конкуренция среди производителей вин, что, в свою очередь, работает на поддержание высокого качества данной продукции; инвесторы вкладываются в крупные проекты. Вместе с тем очевидно, что движение вперед требует устранения помех на выбранном пути. Поэтому все наши усилия - и власти, и бизнеса — должны быть направлены в первую очередь на это. Прежде всего - на вовлечение в оборот неиспользуемых сейчас виноградопригодных земель, которых в крае порядка 50 тыс. гектаров. И на решение кадрового дефицита в отрасли, который частично компенсирует Кубанский государственный аграрный университет, готовя в своих стенах соответствующих специалистов", - обозначил свою точку зрения Юрий Бурлачко.

Теги: виноградарство, виноделие


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