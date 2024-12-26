Глава Краснодарского края указал на необходимость сохранения курорта

Властям Краснодарского края необходимо сохранить курорт.

Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на берег, необходимо максимально сделать все, чтобы как можно быстрее вычистить побережье. Губернатор поручил руководителю регионального штаба по ликвидации ЧС на Черноморском побережье Игорю Галасю отправиться в Анапу для общей координации действий.

По словам Кондратьева, фиксируются повторные выбросы мазута на береговую полосу. Власти провели мониторинг 240 км побережья и решили разделить это расстояние на 44 сектора, за которыми закрепят муниципальные образования края, которые будут отвечать за обнаружение и сбор нефтепродуктов, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что Краснодарский край может потерять минимум на один курортный сезон загрязненное мазутом побережье.