Власти утвердили список ключевых объектов критической инфраструктуры

Первый вице‑премьер Денис Мантуров сообщил, что сформирован перечень важнейших объектов - в социальной, транспортной, энергетической сферах, торговле, логистике, IT и промышленности. Для них продумали угрозы и типовые меры защиты, закрепили требования к резервным мощностям.

Каждую неделю в правительстве оценивают риски и ставят задачи, чтобы минимизировать влияние возможных ударов на жизнь граждан. В регионах создают мобильные огневые группы и усиливают аварийно‑восстановительные бригады.

Решение о статусе объекта принимают профильные министерства. А по указу президента Владимира Путина власти могут ввести временное управление, если владелец не обеспечивает защиту или долго не восстанавливает объект после ЧП.

Ранее в Курске из‑за атаки БПЛА загорелось здание с серверами системы здравоохранения - пожар уже локализовали, техника повреждена, из‑за этого возможны временные сбои в работе сервисов (в том числе в электронной очереди). Специалисты восстанавливают серверы, сотрудников переместят в другое помещение, пострадавших нет.