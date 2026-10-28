ЕС определил переговорщика по Украине

Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде переговоров по Украине. По данным Euronews, группу возглавит Бьорн Зайберт — руководитель аппарата главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ожидается, что встреча состоится в Абу-Даби в начале ноября.

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Зайберт — влиятельный немецкий чиновник, работающий с фон дер Ляйен с 2013 года. По данным СМИ, он играет ключевую роль в кадровых назначениях и отношениях ЕС с Европарламентом и США.

Переговоры могут пройти в уникальном многостороннем формате с участием РФ, США, ЕС и Украины. Участие в переговорах ЕС обсуждается с начала года. Идею выдвинул президент Финляндии Александр Стубб, предложив поначалу самого себя на эту должность. Позже он дал понять, что не намерен брать на себя эту роль. При этом СМИ пишут, что Европа не может определиться с тем, чего она хочет от переговоров - мирного соглашения или давления на Россию и продолжения боевых действий.